Шойгу: в армии заболеваемость Covid-19 меньше на 40 %, чем по России

Министр обороны РФ отметил результативность мер, соблюдаемых в армии по контролю за заболеваемостью коронавирусом среди военнослужащих.

Данные прозвучали на общественном совете Министерства обороны. Сергей Шойгу отметил, что:

«Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране».

Также министр напомнил, что в вооруженных силах активно продолжается вакцинация российским препаратом «Спутник-V». Для обеспечения мобильности и оперативность, к вакцинации привлечена военная авиация.

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