В России запустят двухэтажный поезд по направлению Петербург-Москва

Новый поезд будет следовать из Петербурга в Москву и обратно. Однако попробовать необычный ЖД-транспорт пассажиры смогут только в новогодние праздники.
О начале новогодней акции рассказала пресс-служба Октябрьской железной дороги. Также они сообщили и о днях, в которые можно попутешествовать на необычном поезде. Состав будет курсировать 30 и 31 декабря. Также рейсы возможно запустят с 3 по 7, 9 и 10 января.
Время отбытия состава назначено на 9:20 утра. Время в пути составил порядка 8 часов.
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14.12.2020 153