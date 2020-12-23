В России запустят двухэтажный поезд по направлению Петербург-Москва

Новый поезд будет следовать из Петербурга в Москву и обратно. Однако попробовать необычный ЖД-транспорт пассажиры смогут только в новогодние праздники.

О начале новогодней акции рассказала пресс-служба Октябрьской железной дороги. Также они сообщили и о днях, в которые можно попутешествовать на необычном поезде. Состав будет курсировать 30 и 31 декабря. Также рейсы возможно запустят с 3 по 7, 9 и 10 января.

Время отбытия состава назначено на 9:20 утра. Время в пути составил порядка 8 часов.

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