Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 24 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 58 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 418 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 26-28 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитного экрана;
- км 5-6 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 7-8 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.