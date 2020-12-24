Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 24 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 58 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 418 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 26-28 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитного экрана;

км 5-6 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;