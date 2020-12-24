В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

Автор: Гузель Галимова
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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Михаилу Мишустину временно ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма COVID-19. 

Депутат обратил внимание, что после обнаружения нового штамма COVID-19 многие государства, в том числе Россия, уже приняли решение ограничить полеты гражданской авиации в Великобританию. 

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении.
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24.12.2020 41
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