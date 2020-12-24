В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Михаилу Мишустину временно ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма COVID-19.

Депутат обратил внимание, что после обнаружения нового штамма COVID-19 многие государства, в том числе Россия, уже приняли решение ограничить полеты гражданской авиации в Великобританию.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении.