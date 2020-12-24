Адвокатская палата Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу Ефремова на него экс-адвоката

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, пожаловался в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу на своего бывшего адвоката Андрея Алёшкина, рассказал РИА «Новости» источник из адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Жалоба передана на рассмотрение в петербургскую адвокатскую палату.

«Жалоба от Михаила Ефремова, в которой он просит проверить компетенцию его бывшего защитника Андрея Алёшкина, поступила в Главное управление министерства юстиции по Санкт-Петербургу, она передана на рассмотрение в адвокатскую палату города», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Андрей Алёшкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Михаила Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако актёр отказался от его услуг еще в начале заседания. Позднее он снова заключил с ним соглашение. В среду стало известно, что оно вновь расторгнуто.

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Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.