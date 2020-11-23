Фото: руководство белгородского УФСИН сфотографировалось с Ефремовым в СИЗО

Фотографии актера Михаила Ефремова в СИЗО-3 опубликовал сайт Белгородской и Старооскольской епархии.

На фотографии Ефремов стоит в компании с руководителем УФСИН по Белгородской области, его помощниками и священнослужителями. Снимок сделан после молебна митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца в СИЗО-3.

Редакция ivbg.ru напоминает: Михаил Ефремов 8 июня, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки на Смоленской площади в Москве и выехал на встречную полосу. Вскоре он столкнулся с фургоном «Лада».

Ефремов извинился перед родственниками умершего и предложил материальную помощь, однако они от предложенного отказались. После этого подсудимый стал отрицать свою вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Тем не менее, уже в сентябре Ефремов признал свою вину с формулировкой «если это был я», выступив с соответствующим заявлением в зале суда.