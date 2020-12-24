Власти Псковской области сделали 31 декабря выходным днем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днём после того, как президент России предложил принять такое решение во всех регионах.

«Сегодня президент России предложил сделать 31 декабря выходным днём в каждом субъекте Российской Федерации… Исходя из того, что теперь рекомендация общая для всех регионов и организаций всех форм собственности, сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счёт рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций», — написал он в своём аккаунте в Instagram.

Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации, добавил Ведерников.

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Как пояснил псковский губернатор, ранее власти региона не стали объявлять выходным для госслужащих последний день года, «так как половина области все равно бы работала, и была бы неразбериха и обиды». Также администрация области на тот момент исходила из того, что «в течение года и без этого было достаточно внеплановых нерабочих дней».