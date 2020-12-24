Александр Перминов: Дистанционное обучение — это лишь временное явление

Вчера, 23 декабря, в Ленобласти прошло областное родительское собрание, на котором были подведены итоги непростого учебного 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, по причине напряженной эпидемиологической ситуации в регионе мероприятие в этот раз проходило в дистанционном формате. В ходе работы областного родительского собрания обсуждались актуальные вопросы современного образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе вопросы организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.

В областном родительском собрании принял участие председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области Александр Перминов. Парламентарий в первую очередь поблагодарил учителей за то, что в такой сложный период они мобилизовали все свои силы и профессионализм, чтобы дать ленинградским школьникам знания на должном уровне, несмотря на то, что временами пришлось преподавать дистанционно.

«Особые слова благодарности адресую родителям, которые отнеслись к такому положению вещей с пониманием, — добавил Александр Перминов. — Было трудно, зато произошло еще большее сплочение семьи и школы».

Депутат подчеркнул, что дистанционное обучение — это лишь временное явление, система образования не будет переходить на дистант на постоянной основе. Также он поздравил участников областного родительского собрания с наступающим Новым годом и пожелал всем крепкого здоровья.

«Пусть вторая половина текущего учебного года будет легче предыдущего, а все невзгоды останутся позади!» — пожелал Александр Перминов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, школьники могут учится дома по заявлениям от родителей. «Ходить» на занятия они смогут онлайн, либо изучая материал с помощью образовательных платформ.