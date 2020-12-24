Стала известна погода в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в ночь с 31 декабря на 1 января температура будет положительной.

«30-31 числа потеплеет, морозы будут непродолжительными. Температура будет положительной. Пока точно сказать сложно, уйдет ли в небольшой минус или плюс, но температура будет колебаться около нуля», – рассказал Александр Колесов

При этом с 25 декабря в городе температура воздуха будет понижаться. Ночи 27-28 декабря будут холодные, и температура может опуститься до -10 °C.