Третий пакет господдержки бизнеса в Санкт-Петербурге оценивается в 9,5 млрд рублей – Александр Беглов

Третий пакет господдержки предпринимателей в Санкт-Петербурге на фоне пандемии оценивается в 9,5 миллиарда рублей, которые поступят в распоряжение малого и среднего бизнеса в ближайшее время, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы приняли два пакета поддержки для малого и среднего бизнеса. Общий объем инвестиций из городского бюджета составил 18,5 миллиарда рублей. Этого оказалось недостаточно, потому что положение, к сожалению, начало усугубляться, и мы рассмотрели третий пакет. Еще добавили 9,5 миллиарда рублей, (которые) в ближайшее время поступят в распоряжение малого и среднего бизнеса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Беглов добавил, что различные отрасли экономики города в разной степени пострадали от пандемии коронавируса и некоторые из них уже начали восстанавливаться.

Вам будет интересно В Ленобласти 19 компаний экспортеров получили 5,2 млн рублей господдержки Комиссия областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределила последние в этом году субсидии для малого бизнеса,... 15.09.2020 399