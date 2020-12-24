Третий пакет господдержки бизнеса в Санкт-Петербурге оценивается в 9,5 млрд рублей – Александр Беглов

Третий пакет господдержки предпринимателей в Санкт-Петербурге на фоне пандемии оценивается в 9,5 миллиарда рублей, которые поступят в распоряжение малого и среднего бизнеса в ближайшее время, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Мы приняли два пакета поддержки для малого и среднего бизнеса. Общий объем инвестиций из городского бюджета составил 18,5 миллиарда рублей. Этого оказалось недостаточно, потому что положение, к сожалению, начало усугубляться, и мы рассмотрели третий пакет. Еще добавили 9,5 миллиарда рублей, (которые) в ближайшее время поступят в распоряжение малого и среднего бизнеса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Александр Беглов добавил, что различные отрасли экономики города в разной степени пострадали от пандемии коронавируса и некоторые из них уже начали восстанавливаться.
Вам будет интересно
Комиссия областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределила последние в этом году субсидии для малого бизнеса,...
15.09.2020 399
«По некоторым отраслям (восстановление) есть – это промышленность и строительство, медицина, IT-технологии, фармацевтика… Если говорить о нашей промышленности, то мы упали где-то 6-7%, к концу года мы восстановимся до 99%. Такие отрасли, как туризм, ресторанный бизнес, отели, конечно, потерпели большие убытки», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга.