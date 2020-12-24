Январские пособия ленинградцы получат в декабре

Глава Ленобласти подписал распоряжение, согласно которому большинство выплат за январь жители региона получат уже в декабре.

Начисление платежей произойдет с 24 декабря в беззаявительном порядке. На эти цели выделено почти 262 млн рублей, из которых почти 148 млн рублей — для финансовой поддержки семьям, имеющих детей.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, с 24 декабря будут направлены выплаты на детей от 3 до 7 лет и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка, с 25 декабря — ежемесячная выплата на ребёнка-инвалида, компенсация части расходов на оплату ЖКХ, выплаты труженикам тыла и другие пособия.