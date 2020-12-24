Сине-бело-голубые посетили Боткинскую, Покровскую, Александровскую больницы, а также больницу имени Святого Георгия.

В четверг, 24 декабря, петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил врачей, работающих с больными коронавирусом, с наступающим Новым годом. Об этом сине-бело-голубые рассказали в своем Twitter.

Так, спортсмены нагрянули с визитом больницу Святого Георгия, Александровскую, Покровскую и Боткинскую больницы, которые в настоящий момент продолжают принимать инфицированных. Пришли не с пустыми руками — свои поздравления «зенитовцы» подкрепили подарками в виде корзин с фруктами.