«Зенит» поздравил петербургских врачей в наступающим Новым годом

Автор: Анастасия Щербакова
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Сине-бело-голубые посетили Боткинскую, Покровскую, Александровскую больницы, а также больницу имени Святого Георгия.

В четверг, 24 декабря, петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил врачей, работающих с больными коронавирусом, с наступающим Новым годом. Об этом сине-бело-голубые рассказали в своем Twitter.

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«Зенит» поздравил петербургских врачей в наступающим Новым годом поздравления, новый год, Зенит, врачи
«Зенит» поздравил петербургских врачей в наступающим Новым годом поздравления, новый год, Зенит, врачи
«Зенит» поздравил петербургских врачей в наступающим Новым годом поздравления, новый год, Зенит, врачи
«Зенит» поздравил петербургских врачей в наступающим Новым годом поздравления, новый год, Зенит, врачи

Так, спортсмены нагрянули с визитом больницу Святого Георгия, Александровскую, Покровскую и Боткинскую больницы, которые в настоящий момент продолжают принимать инфицированных. Пришли не с пустыми руками — свои поздравления «зенитовцы» подкрепили подарками в виде корзин с фруктами.

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