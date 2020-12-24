Сгоревший детский санаторий в Колчаново отреставрируют за счет государства

Для сгоревшего старинного сооружения уже нашли средства в федеральном бюджете.

Глава Волховского района отметил, что учреждение принадлежит государству. Вероятно, по этой причине так быстро было принято решение о реставрации.

«Решение о его дальнейшей судьбе должны принимать власти страны», — сказал глава района.

По информации Комитета по культуре Ленобласти, сгоревшая усадьба является объектом культурного наследия. Детский оздоровительный центр был размещен в доме помещиков Пименовых-Шараповых. Постройка сооружения датируется началом 20-го века.

Ранее ivbg.ru сообщал, что пожар охватил 750 квадратных метров учебного корпуса детского пульмонологического санатория.

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На данный момент происшествием заинтересовались следователи.