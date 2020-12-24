Пожаром в детском санатории в Колчаново заинтересовались следователи

Как сообщал ivbg.ru, пожар охватил 750 квадратных метров учебного корпуса детского пульмонологического санатория, расположенного в Колчаново Волховского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 24 декабря в 15:00. На место прибыли 34 пожарных и 11 спецмашин. Пожар был локализован в 15:55. Из здания эвакуированы 16 человек. Дети находились в другом корпусе, их эвакуация не потребовалась.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководитель следственного отдела Волхова. После проведения всех необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана правовая оценка.