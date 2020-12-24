Фото: детский пульмонологический санаторий горит в Колчаново

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 750 квадратных метров учебного корпуса детского пульмонологического санатория, расположенного в Колчаново Волховского района Ленинградской области.  

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 24 декабря в 15:00. На место прибыли 34 пожарных и 11 спецмашин. Пожар был локализован в 15:55.

По предварительным данным, пять детей в момент возгорания находились в спальном корпусе, поэтому эвакуация не понадобилась. О пострадавших не сообщается.

Колчаново
Колчаново
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