Фото: детский пульмонологический санаторий горит в Колчаново

Пожар охватил 750 квадратных метров учебного корпуса детского пульмонологического санатория, расположенного в Колчаново Волховского района Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 24 декабря в 15:00. На место прибыли 34 пожарных и 11 спецмашин. Пожар был локализован в 15:55.

По предварительным данным, пять детей в момент возгорания находились в спальном корпусе, поэтому эвакуация не понадобилась. О пострадавших не сообщается.