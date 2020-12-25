В Петербурге у таксистов-нелегалов изъяли 54 автомобиля за две недели

С 14 декабря сотрудники полиции изъяли и поместили на спецстоянку 54 транспортных средства. Их водители занимались пассажирскими перевозками под видом легкового такси.
В общей сложности к административной ответственности привлекли 31 водителя. Главный признак таксиста-нелегала – его нежелание принимать к оплате «Подорожник».
Всего прошел 21 рейд по выявлению и наказанию нарушителей в восьми районах Санкт-Петербурга.
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25.12.2020 54