В Петербурге у таксистов-нелегалов изъяли 54 автомобиля за две недели

С 14 декабря сотрудники полиции изъяли и поместили на спецстоянку 54 транспортных средства. Их водители занимались пассажирскими перевозками под видом легкового такси.

В общей сложности к административной ответственности привлекли 31 водителя. Главный признак таксиста-нелегала – его нежелание принимать к оплате «Подорожник».

Всего прошел 21 рейд по выявлению и наказанию нарушителей в восьми районах Санкт-Петербурга.