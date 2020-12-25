Новый год в каждый дом: Деды Морозы поздравляют детей ленинградских медиков

В Ленобласти началась всероссийская акция «Новый год в каждый дом». Волонтеры поздравляют детей медицинских работников, борющихся с COVID-19.

В область уже прибыли 1100 сладких подарков. Волонтеры проекта #МыВместе уже доставили их в три района Ленобласти.

Организаторами акции «Новый год в каждый дом» являются Росмолодежь, Роспатриотцентр, Волонтеры-медики, Ассоциация волонтерских центров, ОНФ, Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». А в Ленобласти она проходит в рамках региональной программы «Социальная активность» нацпроекта «Образование».