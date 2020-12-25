Видео: на Ленинском проспекте горит автомобиль

Очевидец сообщил о серьезном ДТП на Ленинском проспекте. Предположительно авто врезался в столб и загорелся.

Происшествие случилось около вечером 25 декабря. Из охваченной огнем машины успел выбежать мужчина, который предпринял попытку погасить пламя. Ему это не удалось. На место была вызвана бригада пожарных.



О причинах ДТП пока ничего неизвестно. Предположительно, из-за непогоды водитель не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП, что вызвало возгорание двигателя.

За минувший час это уже третье серьезное дорожно-транспортное происшествие.