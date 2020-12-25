Широтную магистраль и ЗСД свяжут за 1 млрд рублей

Из федерального бюджета на строительство связки выделят почти 1 млрд рублей. Информация появилась на сайте Кабмина РФ.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, премьер-министр России. Магистрали между собой соединят через транспортную развязку между ЗСД и Витебским проспектом.

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Также Мишустин подписал документ, утверждающий порядок предоставления средств. В документе указаны цели и сроки финансирования.

Строительство связки соединит восточную и южную части Петербурга.