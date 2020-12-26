Депутат Лебяженского городского поселения предстанет перед судом за кражу рельсов

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Лебяженского поселения. Его поймали с поличным во время попытки украсть рельсы.

По версии следствия, депутат и его сообщник нашли железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье – Краснофлотск». С помощью троса в автомобиле они подцепили и оттащили его на некоторое расстояние. После стали распиливать рельс на куски с помощью привезенного газорезочного оборудования. Но не довели дело до конца, были задержаны с поличными.

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