В Петербурге нашли хулиганов, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле

Ранее ivbg.ru сообщали, что в ночь на 17 декабря двое неизвестных закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле и скрылись в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя несколько дней личности хулиганов установили. Ими оказались 24-летний уроженец Башкортостана и его 23-летний знакомый из Калининградской области. Первый уже доставлен в полицию, его допрашивают в качестве подозреваемого. Второй сейчас находится в Казани, он должен прибыть в Петербург в ближайшее время.

Как выяснилось, они играли в снежки и из хулиганских побуждений потушили огонь.