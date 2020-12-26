Врач назвал способы восстановления легких после коронавируса

Люди, переболевшие коронавирусом, должны полноценно питаться, укреплять иммунитет и делать дыхательную гимнастику. В этом случае организм сам сбалансирует процессы восстановления, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный врач России Александр Карабиненко.
В первую очередь необходимо правильно и разнообразно питаться, не стоит увлекаться диетами, которые могут негативно сказаться на иммунитете. В частности, недоедание и однообразная пища не способствуют обеспечению организма всеми полезными витаминами и микроэлементами. Также врач советует воздержаться от обильно мучнистой пищи, которая приводит к скоплению газов в кишечнике.
Также быстрее восстановиться поможет гимнастика, которая не только укрепит легкие, но и подстегивает иммунитет.
Для курильщиков Карабиненко дал не самые утешительные прогнозы. По его словам, если они не откажутся от вредной привычки, легкие могут никогда не восстановиться полностью.