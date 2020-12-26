Александр Дрозденко посетил областную ярмарку в Петербурге

Александр Дрозденко осмотрел ярмарку Ленобласти, что развернулась субботним утром, 26 декабря, на Московской площади в Петербурге.

На ярмарке можно приобрести продукцию более 50 региональных ферм. На прилавках представлены молочная продукция, свежие и выдержанные сыры, мясные и рыбные деликатесы, говядина, баранина и мясо птицы, кондитерские изделия, ленинградский мед и продукты пчеловодства, свежие и консервированные овощи, грибы и ягоды, изделия народных промыслов.

Фото: 47channel.ru

Ярмарки на Московской площади в Петербурге работают с 21 по 27 декабря, в ТРК «МЕГА Парнас» — с 23 по 27 декабря.