Такая погода продержится в течение двух ночей.

В ГУ МЧС по Ленинградской области предупредили горожан о надвигающихся морозах. В частности, погода резко изменится 27, 28 и 29 декабря.

По данным синоптиков, 27 декабря в регионе ожидается слабый снег, изморозь и гололедица на дорогах. 28 декабря жителей ждет небольшой снег и все та же гололедица, 29 декабря в область придут метели. При этом в ночное время суток на востоке области существенно похолодает — температура может опуститься до минус 20-23 градусов.