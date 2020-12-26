Спектакль «Петербург» в постановке Дениса Хусниярова по одноименной пьесе известного драматурга Юлии Тупикиной пройдет 27 декабря

Наталья Кутасова — народная артистка России сыграет в спектакле, посвященную нескольким поколениям семьи коренных петербургских интеллигентов, главную роль.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, два «Золотых софита» получил «Театр на Васильевском» в 2019 году: Михаил Николаев стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическим театре» за исполнение роли Тетерева в спектакле «Мещане», а театральный художник Александр Орлов стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника-сценографа в драматическом театре» за сценографию того же спектакля.