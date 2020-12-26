Еще одна больница в Санкт-Петербурге начнет принимать пациентов с СOVID-19 в январе – власти

Городская больница №33 в Колпинском районе Санкт-Петербурга начнет прием пациентов с коронавирусом в январе 2021 года, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Ковидных пациентов здесь начнут принимать ориентировочно с середины января», — сказал он.

В субботу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы №33 в Колпино. В настоящее время завершен первый этап строительства нового корпуса больницы.

«В июле строительные работы были активизированы, чтобы увеличить койки для больных с СOVID-19. Сегодня корпус практически готов. Он рассчитан на 273 койки. Плюс 13 операционных и реанимация. На строительство и оснащение оборудованием нового корпуса из городского бюджета выделено 4,1 миллиарда рублей, из них почти 1,5 миллиарда – на оборудование. Оно предназначено для оказания высокотехнологичной помощи, которая необходима очень многим. Поэтому было принято решение перевести в новый корпус пациентов из терапевтического стационара. В свою очередь их места в ближайшее время займут больные с ковид», — сказал губернатор.

По словам главного врача больницы №33 Сергея Журавлева, в новом корпусе разместится региональный сосудистый центр с травматологическим отделением.

Вам будет интересно Власти Санкт-Петербурга заявляют, что больницы города полностью обеспечены нужными лекарствами Больницы Санкт-Петербурга, как утверждает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова, полностью обеспечены необходимыми лекарствами, запас основных препаратов пополняется еженедельно. По словам губернатора,... 26.12.2020 51

Как отметил Беглов, в этом году были мобилизованы все силы и ресурсы, чтобы обеспечить коечный фонд для лечения коронавируса. В настоящее время помощь больным с коронавирусом и пневмониями оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. С апреля количество инфекционных коек в городе увеличилось более чем в 10 раз, сейчас их около 12 тысяч.