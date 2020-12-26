Еще одна больница в Санкт-Петербурге начнет принимать пациентов с СOVID-19 в январе – власти

Городская больница №33 в Колпинском районе Санкт-Петербурга начнет прием пациентов с коронавирусом в январе 2021 года, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев.
В субботу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил готовность нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы №33 в Колпино. В настоящее время завершен первый этап строительства нового корпуса больницы.
По словам главного врача больницы №33 Сергея Журавлева, в новом корпусе разместится региональный сосудистый центр с травматологическим отделением.
Как отметил Беглов, в этом году были мобилизованы все силы и ресурсы, чтобы обеспечить коечный фонд для лечения коронавируса. В настоящее время помощь больным с коронавирусом и пневмониями оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. С апреля количество инфекционных коек в городе увеличилось более чем в 10 раз, сейчас их около 12 тысяч.