Власти Санкт-Петербурга заявляют, что больницы города полностью обеспечены нужными лекарствами

Больницы Санкт-Петербурга, как утверждает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова, полностью обеспечены необходимыми лекарствами, запас основных препаратов пополняется еженедельно.

«Стационары города полностью обеспечены лекарствами. Созданы необходимые запасы. Найдены поставщики для их пополнения. Запас основных препаратов пополняется еженедельно. На 25 декабря он составлял десять и более дней», — сообщил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого передаёт пресс-служба.

По словам губернатора, руководителям аптечных организаций указано на необходимость обеспечить в полном объёме наличие препаратов для лечения COVID-19, гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

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