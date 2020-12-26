В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге развернут 300 коек для больных COVID-19 — власти

В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге планируется развернуть 300 коек для больных COVID-19, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Сейчас я еду обсуждать с Военно-медицинской академией (планы по разворачиванию коек для пациентов с коронавирусом). На первом этапе развернут 200 коек, и еще 100 коек к 15 января. Мы получили договоренность с министром обороны, с начальником Военно-медицинской академии… То есть 300 коек Военно-медицинская академия к 15 января для города развернет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге свободны около 10% коек для пациентов с СOVID-19.

Вам будет интересно Минздрав разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет Клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата, заявил глава минздрава России Михаил Мурашко. Напомним, в Ленобласти продолжается вакцинация медработников. На 21... 26.12.2020 208

По данным властей, в городе в настоящее время развернуты порядка 12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.