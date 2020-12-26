Минздрав разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет

Клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата, заявил глава минздрава России Михаил Мурашко.

“Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции”, – сказал он в эфире радио Sputnik.

Напомним, в Ленобласти продолжается вакцинация медработников. На 21 декабря день в регион поступило 1 542 комплекта вакцины, ожидается еще 124 до конца декабря. Пункты для иммунизации населения от COVID-19 расположены в Ленинградской областной клинической больнице, Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах.