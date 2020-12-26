Япония закрывает границы из-за нового штамма Covid-19

Правительство Японии объявило о закрытии границ для въезда туристов. Запрет начнет действовать с 28 декабря.

По информации ТАСС, власти страны восходящего солнца опасаются нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании. Ограничение въезда будет действовать для всех зарубежных граждан. Приехать в страну будет возможно только гражданам либо тем, у кого есть долгосрочная виза.

Принятая мера, по мнению правительства, обезопасит население от новой волны Covid-19.

Запрет будет действовать до 31 января 2021 года.