Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Кировском районе

Пожар охватил 25 квадратных метров частного дома, расположенного в СНТ «Волна» Кировского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 декабря в 21:40. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 22:35.

В результате происшествия пострадал 49-летний хозяин дома. Его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга с отравлением угарным газом и порезами.