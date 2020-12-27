На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км – ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка, мойка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км – ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо»:
- 105-149 км – ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км – ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к Выборгу №1 0 – 2 км – ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 19:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.