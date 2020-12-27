Замороженный и завернутый в ткань труп нашли в Сестрорецке

В полицию Санкт-Петербурга 25 декабря в 16:45 сообщили о том, что в Сестрорецке Курортного района найден завернутый в ткань и замороженный труп.

Тело лежало в нескольких метрах от лодочной станции, возле дома № 9 по улице Инструментальщиков. На месте установить пол и возраст умершего, а также причину смерти не представлялось возможным.

Останки отправлены в морг. Точную причину смерти установит экспертиза.