Замороженный и завернутый в ткань труп нашли в Сестрорецке

В полицию Санкт-Петербурга 25 декабря в 16:45 сообщили о том, что в Сестрорецке Курортного района найден завернутый в ткань и замороженный труп.
Тело лежало в нескольких метрах от лодочной станции, возле дома № 9 по улице Инструментальщиков. На месте установить пол и возраст умершего, а также причину смерти не представлялось возможным.
Останки отправлены в морг. Точную причину смерти установит экспертиза.
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