Канатоходец пересек Аничков мост босиком в минусовую температуру

На Аничковом мосту в Санкт-Петербурге сфотографировали канатоходца, пересекавшего Фонтанку по тросу вечером 26 декабря.
Снимки гимнаста опубликовала в социальной сети Facebook петербурженка. Она обратила внимание, что гимнаст пересекал реку босиком в -7 °C.
Очевидцы рассказали, что гимнаст удостоился аплодисментов от наблюдавших за ним жителей Санкт-Петербурга.
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