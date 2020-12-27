Канатоходец пересек Аничков мост босиком в минусовую температуру

На Аничковом мосту в Санкт-Петербурге сфотографировали канатоходца, пересекавшего Фонтанку по тросу вечером 26 декабря.

Снимки гимнаста опубликовала в социальной сети Facebook петербурженка. Она обратила внимание, что гимнаст пересекал реку босиком в -7 °C.

Очевидцы рассказали, что гимнаст удостоился аплодисментов от наблюдавших за ним жителей Санкт-Петербурга.