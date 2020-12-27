По мнению заместителя председателя правительства Ленобласти – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, 2020 год не является неудачным.

«2020 год – это год больших побед для нас! Агропромышленный комплекс не просто ни на день не прекращал свою работу, а показал рост по основным отраслям производства и открыл новые направления развития», – сообщил Олег Малащенко

По данным руководителя сельскохозяйственной отрасли, в 2020 году валовый объем производства составил 260 млрд рублей, на 11 млрд превысив соответствующий показатель 2019 года. На 8,6% больше собрано зерновых культур – 158,2 тысяч тонн. Производство молока выросло до 650 тысяч тонн. Молочная продуктивность коров – 9100 кг. Это лучший показатель в России.

Еще одно достижение – увеличено производство яиц на 120 млн штук. Это также лучший показатель в России. При этом подписаны два документа о возведении новых птицефабрик. Эти производства в перспективе позволят увеличить производство мяса еще на 25 тысяч тонн.

До 12 тысяч тонн выросли объемы выращенной рыбы. Рост по этому показателю составил более чем на 10%. Выращиваются не только форель, но и креветка с осетром. В Ленинградской области также произвели 45 тонн черной и красной икры.

«Этот год открыл для нас новые горизонты. Если еще три года назад, когда мы говорили, что у нас будут свои яблоки и ягоды, люди относились к этому скептически», – отметил Олег Малащенко

Однако в 2020 году уже собраны более 160 тонн клубники, малины, черной смородины. Производство ягод увеличено в 2,5 раза, а грибов – в 3 раза, до 5,5 тысяч тонн.

«Сегодня мы не просто обеспечиваем жителей региона основными продуктами питания, мы увеличиваем экспорт пищевой продукции», – подчеркнул Олег Малащенко

Объем экспорта по итогам 2020 года вырастет до $330 млн. Это на 8% больше 2019 года. Не только сохранены объемы господдержки АПК, но и увеличено количество рабочих мест в отрасли.