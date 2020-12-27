Автомобилисты, внимание: 28 декабря ограничат движение на Кудровском проезде

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения, движение на Кудровском проезде временно будет ограничено в период с 00:00 до 06:00.
Причины перекрытия – проведение работ на железнодорожном переезде. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут, потому что для автотранспорта будет открыта только одна полоса дороги.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что для жителей Новой Ладоги открыли парковое пространство. На территории объекта теперь можно будет проводить разнообразный досуг.
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