Автомобилисты, внимание: 28 декабря ограничат движение на Кудровском проезде

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения, движение на Кудровском проезде временно будет ограничено в период с 00:00 до 06:00.

Причины перекрытия – проведение работ на железнодорожном переезде. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут, потому что для автотранспорта будет открыта только одна полоса дороги.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что для жителей Новой Ладоги открыли парковое пространство. На территории объекта теперь можно будет проводить разнообразный досуг.