Татьяна Голикова просит разрешить утверждать стандарты по лекарствам без регуляторных процедур

Вице-премьер России Татьяна Голикова просит разрешить Минздраву утверждать изменения в стандарты по лекарствам без регуляторных процедур, а Минюсту — поручить как можно скорее регистрировать эти стандарты, премьер Михаил Мишустин согласен.

«Чтобы обеспечить применение в полном объёме онкологических лекарственных препаратов, сделать их доступными для пациентов, Минздравом актуализированы клинические рекомендации и вносятся изменения в стандарты медицинской помощи. Тем не менее, в связи с тем, что это стандарты, то по слову «стандарт» эти документы попали под регуляторную гильотину, что не позволяет быстро внедрять их в практику здравоохранения», — сказала Голикова на совещании премьера с производителями лекарств.

В этой связи она обратилась к премьеру с просьбой.

«Михаил Владимирович, мы все посоветовались и просим вас, чтобы вы дали поручение Минздраву утверждать изменения в стандарты в части лекарственного обеспечения по всем заболеваниям, по которым есть стандарты и по которым они издаются, без проведения всех регуляторных процедур, поскольку к регуляторной гильотине это отношения не имеет. Соответственно, (просим дать) поручение министерству юстиции как можно скорее регистрировать эти стандарты», — попросила она.

Мишустин ответил утвердительно.

«Я с вашими предложениями согласен. Мы это неоднократно обсуждали. Здесь очень важно помнить о семьях, о тех людях, которые, к сожалению, когда страдают онкологическими заболеваниями, возможно, не получают необходимую помощь», — сказал премьер.

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Он подчеркнул, что качество российских препаратов должно быть не хуже западных аналогов или превосходить их по своим свойствам.