Власти Санкт-Петербурга стараются на фоне пандемии «минимально ограничивать» плановую медпомощь

Власти Санкт-Петербурга стараются в период пандемии коронавируса минимально ограничивать оказание плановой медицинской помощи, сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы города, жизнь продолжается и если полностью всю жизнь посвятить ковиду, то это было бы неправильно.

«Мы так не делаем. Стараемся очень осторожно подходить. Мы стараемся минимально ограничивать лечение в стационарах, которые оказывают плановую или экстренную помощь. Это очень важный момент», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».