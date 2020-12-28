Число случаев COVID-19 в России выросло на 27 787, до 3 078 035 — оперштаб

Число случаев COVID-19 в России выросло на 27 787, до 3 078 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 787 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3748 (13,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,9%.