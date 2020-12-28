Его покажут 30 декабря в 16:00 на канале ЛенТВ24.

Канал ЛентТВ24 приглашает ленинградцев вместе встретить наступающий год. 30 декабря в 16:00 он порадует телезрителей встречей с героями уходящего года, одой медикам, частушками о коронавирусе и знакомством с символом 2021 года. Об этом пишет сайт правительства Ленобласти.

Горожане услышат праздничные поздравления от главы региона Александра Дрозденко, Деда Мороза, Санта Клауса, Йоулупукки и Карельского Морозца Паккайне, подведут итоги 2020 года в компании вместе с Максимом Леонидовым, Анжеликой Варум и Василием Герелло, а также услышат заводные песни — от добротной классики до рок-н-ролла.