В Ленобласти на новогодние праздники вводится “комендантский час” для подростков

В Ленобласти с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 для подростков будет действовать “комендантский час”. Подписано соответствующее постановление.

Согласно документу, с 21.00 до 6.00 несовершеннолетним запрещено посещать общественные места — улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт, магазины и другие — без сопровождения взрослых или лиц, которые проводят мероприятия с участием несовершеннолетних.