Автомобилисты, внимание: 30 декабря у Агалатово полностью перекроют движение

На 15-м километре трассы А-121 «Сортавала», на транспортной развязке возле деревни Агалатово Всеволожского района, на два часа полностью перекроют автомобильное движение.

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На участке трассы будет производиться установка П-образной металлической опоры для информационных знаков. Движение перекроют с помощью машины прикрытия со стробоскопами и светодиодными балками.

Объехать указанный участок можно по Приозерскому шоссе (41К-179) через деревню Агалатово.