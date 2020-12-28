Фото: 197-й водитель принес автомобиль в жертву «Мосту глупости» в Петербурге

Наша нерегулярная рубрика «Хроники Моста глупости», который продолжает собирать свою жатву. Авария стала 22-й за 2020 год.

Уже в общей сложности 197-й водитель принес свой автомобиль в жертву легендарному «Мосту глупости» на Софийской. На фото запечатлен грузовик с логотипом «РЖД».

В telegram-канале «Мост Глупости live!» фиксируют все автомобили, пострадавшие от столкновения с переправой.