Татьяна Голикова: ситуация с койками для больных COVID в регионах стабильная, с ноября стало легче

Ситуация с койками для заболевших коронавирусом в российских регионах достаточно стабильна, с ноября стало полегче, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер Татьяна Голикова.
В России в настоящее время работает 280 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в ряде регионов есть проблемы с числом коек, загрузка в некоторых доходила до 90-95 процентов. В частности, сложная ситуация была в Петербурге и Владимирской области.
По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная, сказала Голикова, отвечая на вопрос, уменьшилось ли число регионов, в которых критическое состояние по койкам.
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«Она мониторируемая в ежедневном режиме. Если где-то какой-то напряг начинается, оказываем соответствующую помощь, но могу сказать, что после того, как с ноября месяца стали помогать и направлять на долечивание с помощью бесплатных лекарственных препаратов на дом, по койкам стало чуть полегче», — отметила вице-премьер.