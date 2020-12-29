Татьяна Голикова: ситуация с койками для больных COVID в регионах стабильная, с ноября стало легче

Ситуация с койками для заболевших коронавирусом в российских регионах достаточно стабильна, с ноября стало полегче, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер Татьяна Голикова.

В России в настоящее время работает 280 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в ряде регионов есть проблемы с числом коек, загрузка в некоторых доходила до 90-95 процентов. В частности, сложная ситуация была в Петербурге и Владимирской области.

По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная, сказала Голикова, отвечая на вопрос, уменьшилось ли число регионов, в которых критическое состояние по койкам.

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