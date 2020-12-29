Тест-драйв петербургского трамвая «Корсар» проведут в Калининграде

Первый в России полностью низкопольный и предназначенный для узкоколейных путей трамвай «Корсар» доставили в Калининград из Санкт-Петербурга для проведения тест-драйва, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
В «Корсаре» предусмотрено 29 пассажирских мест при максимальной вместимости — около 177 человек. В салоне установлена улучшенная система климат-контроля, современные мультимедийные комплексы, USB-розетки, Wi-Fi оборудование, места для людей с ограниченными возможностями. Максимальная скорость нового трамвая — 75 километров в час.
Трамвай доставили с Невского завода электрического транспорта имени Пироцкого (входит в «ПК Транспортные системы») в Санкт-Петербурге.
По данным пресс-службы, областные власти намерены поддержать городскую администрацию в развитии трамвайной сети и обновления парка. Для этого на следующий год заложена субсидия в размере 100 миллионов рублей на модернизацию общественного транспорта Калининграда. Общий объем финансирования в городском бюджете составит 200 миллионов рублей, которые направят как на обновление вагонного парка для трамваев, так и на закупку новых автобусов, преимущественно на газомоторном топливе.