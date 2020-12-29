Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 235 новых зараженных 29 декабря

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 235 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 23 379, выздоровели — 20 408.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+9), Анисимово (+1), Подборовье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+1), Остроговицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1), Вындин Остров (+2), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+14), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+13), Осельки (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Агалатово (+1), Колтуши (+1), Стеклянный (+1), Куялово (+1), Озерки (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Гончарово (+1), Первомайское (+2), Рощино (+2), Селезнево (+1), Цвелодубово (+1), Кирпичное (+1), Высоцк (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+2), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Химози (+2), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Старосиверская (+2), Новосиверская (+1), Пустошка (+1), Тойворово (+1), Смольково (+1), Воскресенское (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Кошкино (+2), Большое Кузёмкино (+1), Домашово (+1), Ивангород (+5).
- Киришский район: Кириши (+15), Крапивно (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+2), Синявино (+1), Назия (+3), Путилово (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+2), Оржицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Кипень (+2), Райкузи (+1), Карвала (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Осьмино (+1), Жельцы (+2), Старая Серёдка (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+4), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+1), Громово (+1), Кузнечное (+3), Кривко (+1), Суходолье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тихвинский район: Тихвин (+10), Шугозеро (+2), Тумово (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+8), Федоровское (+1), Радофинниково (+1), Сустье-Конец (+1).
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29.12.2020 108