Петербургского расчленителя могут отправить в психбольницу вместо тюрьмы

Как сообщает Anews, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению дела 29-летнего Николая Тихонова.

В июле его задержали за убийство супруги. Он разрубил молодую девушку топором на фрагменты, сложил их в чемодан, который выбросил из окна. Психиатрическая экспертиза установила, что Тихонов невменяем.

Теперь ему грозит принудительное лечение и психиатрическая больница вместо тюрьмы. Если суд удовлетворит соответствующее ходатайство, убийство будет расцениваться как «совершение общественно опасного деяния».