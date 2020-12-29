Шестилетний мальчик не вернулся домой в Карелии, возбуждено дело – СК

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в Сортавальском районе Карелии не вернулся домой шестилетний мальчик, сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в понедельник днём мальчик, чья семья живёт в поселке городского типа Хелюля, вышел из дома и пропал. Мать ребёнка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Местонахождение мальчика, которого сейчас ищут в окрестностях посёлка, пока не установлено.

«Следственными органами… для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего (мальчика) по признакам преступления, предусмотренного (статьёй) «убийство», — говорится в сообщении республиканского следственного управления, которое приводит персональные данные и описание мальчика.

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На вид ребёнку 6 лет, его рост – 116 сантиметров, телосложение худощавое. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.