Спасатели в Тосно празднуют новоселье

На окраине города разместились поисково-спасательная станция и склад имущества. Стоимость строительства и оснащения комплекса составила 208 млн рублей

В двухэтажном здании поисково-спасательной станции разместились помещения для теоретических занятий, административные помещения, медицинский кабинет, комната для отдыха, гараж, склады для вещей, водолазного оборудования и пожарных средств.

Заказчиком строительства объектов выступило ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», финансирование шло из областного и местного бюджетов.

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Как уже писал ivbg.ru, всего с 2010 года в 47 регионе было отстроено 126 социальных объектов. И правительство области не собирается останавливаться на достигнутом. На днях новое пожарное депо открыли в Сосновом Бору. Построены и передаются «Леноблпожспасу» – в Семиозерье, Кудрово, начато строительство пожарного депо в Сертолово, принято решение о выделении денег на строительство пожарного депо в Высоцке, находится на согласовании договор о строительстве депо в северном Кудрово. А начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко передал в Кировске восемь единиц боевой техники руководителям отрядов государственной противопожарной службы Ленобласти.