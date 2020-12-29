В Кировском районе запущено движение машин по реконструированному участку трассы у реки Рябиновка.

Речь идет о строительстве почти километра новой дороги в составе магистрали Войпала — Сирокасска — Горная Шальдиха. Путь выведет транспорт жителей деревень Горная Шальдиха, Петровичи, Мучихино, Лукинское и Никольское напрямую к Мурманскому шоссе, минуя существующий объезд в 16 километров.

Дорога заменила собой старинный мост через Рябиновку, построенный еще при Петре I. Долгое время он являлся частью знаменитого Архангельского почтового тракта, а потом закрыт для проезда машин.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор» завершается разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти (ПКРТИ). ПКРТИ определит приоритеты развития дорог и общественного транспорта в 47 регионе на ближайшие 15 лет. Отметим, что в формировании ПКРТИ участвовали жители Ленобласти, именно от них поступило 553 обращений, большая часть из которых пришла из Мурино, Кудрово и Бугров. В сентябре специалисты открыли для всех желающих ознакомительный доступ к цифровой карте транспортной системы и принимали заявки.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».